Sulu Sou insta Governo a criar regras obrigatórias para as piscinas

O recém-eleito deputado Sulu Sou, que desempenha também as funções de vice-presidente da Associação Novo Macau, quer que o Executivo crie regras obrigatórias que norteiem o funcionamento das piscinas localizadas em empreendimentos privados. Sou quer ver inclusive regulado o sistema de certificação de nadadores-salvadores para garantir a segurança dos banhistas.

Elisa Gao

Sulu Sou, deputado-eleito para a Assembleia Legislativa e vice-presidente da Associação Novo Macau, está preocupado com a segurança das piscinas de hotéis e empreendimentos privados. O jovem activista recorda que se registaram vários acidentes que resultaram em morte por afogamento ao longo dos últimos meses e as ocorrências reflectem o vazio legislativo que incide sobre as piscinas em espaços privados. Na sequência do incidente que anteontem custou a vida a um cidadão taiwanês do sexo masculino na piscina do hotel Studio City, o pró-democrata instou o Governo a criar normas obrigatórias que possam ser aplicáveis a todo o tipo de piscinas.

As actuais orientações para as piscinas em estabelecimentos hoteleiros criadas pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST) continuam a ser as únicas idnicações legais que se aplicam a piscinas localizadas em hotéis ou em complexos residenciais. As indicações dos Serviços de Turismo não têm, no entanto, cariz compulsório.

Sulu Sou considera que as directrizes precisam de se melhoradas, sobretudo no que toca a dois aspectos principais: os regimes de licenciamento para piscinas e de certificação para nadadores-salvadores.

“Basicamente, todos os tipos de piscinas – pertencentes ao Governo, organizações privadas, hotéis ou edifícios – devem ter um regime de licenciamento uniforme. O Governo tem de fazer inspecções, testes e patrulhas regularmente para garantir que [as piscinas] dispõem de nadadores-salvadores e, caso se verifique actividade a uma larga escala, devem existir profissionais de saúde antes de ser atribuído o licenciamento. Isto é fundamental”, defende Sulu Sou.

O deputado-eleito acrescentou ainda que a criação de um regime de certificação de nadadores-salvadores pode fazer com que mais pessoas optem por esta carreira, tornando-a mais profissional.

Na tarde de domingo, a directora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, afirmou que se casos de afogamento continuarem a ocorrer, o organismo que lidera vai cooperar com mais departamentos públicos para a criação de directrizes a aplicar nas piscinas de hotéis de forma a conseguir uma regulação mais estrita.

“A minha opinião é que a resposta dos Serviços de Turismo não mostrou a atenção necessária face à série de acidentes por afogamento. As normas actuais juntaram o IACM [Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais], os Serviços de Saúde e o Instituto do Desporto. Penso que as directrizes são um padrão básico com muitos conteúdos que precisam de ser melhorados e que não são juridicamente vinculativos”, defendeu Sulu Sou, apelando ao Governo que aprenda com os acidentes passados e que legalize a supervisão interdepartamental e regulamentação de piscinas.