“Semana Dourada” trouxe mais de um milhão de visitantes ao território

Mais de um milhão de turistas visitaram Macau na ‘Semana Dourada’ que mediou entre 30 de Setembro e 8 de Outubro, anunciou esta segunda-feira o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Os 1,016 milhões de visitantes representaram um aumento de 10,14 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

A fronteira das Portas do Cerco foi aquela que registou maior movimento de pessoas neste período: quase 3,3 milhões de pessoas cruzaram esta fronteira de um total de 4,45 milhões de entradas e saídas.

As ‘semanas douradas’ são períodos que concentram vários feriados. Este ano, além dos feriados relativos à Implantação da República Popular da China (assinalada a 1 de Outubro), celebrou-se nesta semana o Festival do Bolo Lunar.

A ‘Semana Dourada’ de Outubro, iniciada no primeiro dia do mês, constitui o segundo maior movimento de massas na China, a seguir ao período da passagem do novo ano chinês, a principal festa tradicional das famílias, que acontece em Janeiro ou Fevereiro, consoante o calendário lunar.