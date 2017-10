“Sands Macao Fashion Week” arranca na próxima semana

Vários dos empreendimentos pertencentes à operadora de jogo Sands China acolhem pela primeira vez um evento dedicado ao mundo da moda. A iniciativa decorre entre os dias 19 e 24 deste mês. O programa da “Sands Macao Fashion Week” abre com um jantar de gala no dia 19, seguindo-se nos dias 20 e 21 os desfiles de moda “Walk on Water” e entre os dias 20 e 24 novos desfiles, desta feita numa “passerelle” instalada na área das lojas no centro comercial Four Seasons. O evento tem como destinatários os interessados pela alta-costura e pronto-a-vestir e pelos entusiastas das novas colecções de vestuário relativas à estação Outono/Inverno.

A edição inaugural da “Sands Macao Fashion Week” tem como propósito servir de montra às lojas e marcas presentes nos centros comerciais dos empreendimentos “The Venetian”, “The Parisian”, Four Seasons e Cotai Central, através de desfiles de moda onde estarão presentes nomes bem conhecidos da indústria oriundos da República Popular da China, da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, de Taiwan, do Japão e da Coreia do Sul.

“Walk on Water” é uma série de apresentações que vão decorrer em “passerelles” montadas no Grand Canal do “The Venetian” e ainda nos Champs Elysees, no empreendimento “The Parisian”. Já foram confirmadas marcas como “6ixty 8ight”, “7 for All Mankind” ou “Weekend by Max Mara”.

Os desfiles a ter lugar na “Shoppes at Parisian” apresentam uma selecção de roupas da última estação. Participam marcas como “Antonia”, “Guess by Marciano Sinequanone” ou “Zadig & Voltaire”

“Macau tornou-se uma capital da moda, irrompendo com o design global e local mais recente. (…) Aberto a todos aqueles interessados na moda, a ‘Sands Macao Fashion Week’ vai mostrar uma variedade de eventos e convidámos ‘fashionistas’ e entusiastas do estilo de todo o tipo para se juntarem a nós”, sublinha David Sylvester, vice-presidente do comércio de retalho da Las Vegas Sands Corp, num comunicado enviado às redacções.