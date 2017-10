Rui Leão e Carlotta Bruni no lote dos cem melhores arquitectos do ano

O design de habitação pública para a zona de Fai Chi Kei, da autoria dos arquitectos Rui Leão e Carlotta Bruni, foi seleccionado para a exposição “100 Arquitectos do Ano 2017”, inaugurada a 5 de Setembro em Seul, na Coreia do Sul.

De acordo com um comunicado do escritório “LBA Arquitectura e Planeamento”, a exposição “100 Arquitectos do Ano 2017” é um evento internacional realizado anualmente que destaca as “cem realizações arquitectónicas mais extraordinárias” através de uma selecção de revisão por pares (“peer review”). A mostra, recorda o escritório dos dois arquitectos radicados na RAEM, selecciona as obras consoante a filosofia de trabalho dos autores e “procura sempre o paradigma arquitectónico mais contemporâneo”.

A exposição é uma iniciativa conjunta do Instituto Coreano de Arquitectos e da União Internacional de Arquitectos, estando associada à edição deste ano do Congresso Mundial de Arquitectura.