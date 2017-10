Proprietários do “Pearl Horizon” apresentaram cinco exigências ao grupo Polytec

A Associação dos Proprietários do “Pearl Horizon” realizou ontem uma conferência de imprensa na qual apresentou, pela voz do presidente Kou Meng Pok, cinco requerimentos ao grupo Polytec. De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, a associação exige que o grupo Polytec cumpra com as suas responsabilidades corporativas e empresariais e publique na imprensa um anúncio em que se compromete a dar resposta ao caso “Pearl Horizon” juntamente com o Governo. O propósito passa por garantir os proprietários possam aceder aos apartamentos que adquiriram assim que possível.

Kou Meng Pok exigiu ainda ao grupo Polytec que proíba a venda em primeira mão das habitações T+T1 e requer à Polytec que implemente a promessa de subsidiar os proprietários afectados pelo tufão Hato, disponibilizando empréstimos sem juros a quem sofreu danos de vulto e ainda tem de pagar por uma fracção que nunca chegou a ser construída.