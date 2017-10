Plano de reciclagem do Governo vai custar quatro milhões de patacas

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental deu ontem a conhecer os contornos de um plano de reciclagem de equipamentos de informática e de comunicação que terá um orçamento de cerca de quatro milhões de patacas. O programa destina-se a serviços públicos, residentes e escolas, mas não contempla empresas privadas. Estas devem assumir a sua própria responsabilidade social, defendeu ontem Chan Kwok Ho, chefe do Centro de Gestão de Infra-estruturas Ambientais.

Pedro André Santos

Dá pelo nome de “Plano de Reciclagem de Equipamentos de Informática e de Comunicação” e foi esta segunda-feira apresentado pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), em consonância com a política de gestão de resíduos sólidos implementada pelo Governo. O plano piloto de recolha de detritos informáticos e electrónicos destina-se a serviços públicos, a residentes, a escolas e a instituições sem fins lucrativos, contando com um orçamento de quatro milhões de patacas. O valor é ainda e apenas um “valor previsto”, que será progressivamente recalculado “conforme a quantidade” de pedidos que a DSPA for recebendo, referiu ontem Chan Kwok Ho, chefe do Centro de Gestão de Infra-estruturas Ambientais.

O responsável disse ainda que as empresas privadas foram excluídas do plano por uma razão simples, a de se responsabilizarem pelos resíduos que geram: “Achamos que têm responsabilidade social relativamente aos resíduos que produzem”, explicou Chan. O governo não afasta, no entanto, a possibilidade de no futuro a iniciativa poder vir a abranger entidades privadas.

Os objectos a recolher ao abrigo deste plano incluem telemóveis, televisões, computadores, cartuchos de tinta, impressoras e scanners, entre vários outros aparelhos. A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental propõe-se disponibilizar uma série de pontos “verdes” espalhados pela cidade, bem como uma viatura que circulará em determinados horários para prestar serviços de recolha: “A recolha porta a porta depende da combinação com o cidadão e a entidade adjudicatária. Acho que os cidadãos devem ponderar se os equipamentos devem ser destinados a estes postos de recolha ou ao mercado de segunda mão”, acrescentou Chan Kwok Ho

Depois de recolhido, o material passará por um processo de selecção para ver se alguns equipamentos poderão ser doados para associações de caridade, enquanto os restantes seguirão para um processo de desmantelamento a realizar pela entidade adjudicatária, uma “empresa com sede em Hong Kong que já tem experiência neste tipo de serviços”.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental espera também que os cidadãos “possam ponderar se existe necessidade” de dispensarem os seus equipamentos ou, se pelo contrário, podem “maximizar a sua utilização”.

Por fim, Chan Kwok Ho referiu que o plano de reciclagem de pilhas lançado no ano passado levou à recolha de 5,6 mil quilogramas de baterias. O responsável reconheceu, no entanto, que não foi feito ainda o tratamento adequado dos detritos “porque em Macau não temos condições” para o efeito.

Os endereços dos postos de recolha e os respectivos horários podem ser encontrados na página electrónica da DSPA.