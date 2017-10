A Arena do Cotai, no empreendimento “The Venetian”, recebe a 21 de Outubro o cantor Pakho Chau, um do nomes mais emblemáticos do cenário artístico da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. O cantor, que se apresenta no território no âmbito da digressão “One Step Closer Pakho Live 2017”, assinala este ano dez anos de carreira. A digressão é vista pelo artista como uma forma de retribuir o apoio que lhe foi dado pelos fãs ao longo da última década.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...