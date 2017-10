Musical “The Sound of Music” conta com a participação de 18 crianças de Macau e Hong Kong   

Foram 18, as crianças de Macau e da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong seleccionadas para participar no musical “The Sound of Music”, que sobe ao palco do Venetian Theatre na época natalícia, entre 20 de Dezembro e 7 de Janeiro.

Aos pequenos actores caberá assumir, de forma alternada, as personagens das crianças da família Von Trapp – dois meninos e quatro meninas – que o mundo conhece do filme “Música no Coração”, estreado em 1965 e protagonizado pelos actores Julie Andrews e Christopher Plummer. Nas audições, que decorreram no Venetian e na Hong Kong Academy for Performing Arts, participaram crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, com talento para a dança, o canto e a interpretação. O musical inclui temas icónicos como “My Favorite Things”, “Do-Re-Mi”, “Climb Every Mountain”, “The Lonely Goatherd”, “Sixteen Going on Seventeen” e “The Sound of Music”.