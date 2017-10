Julgamento de suspeitas da morte de Kim Jong-nam retomado com visita a laboratório

As suspeitas da morte do meio-irmão do ditador norte-coreano visitaram na companhia de juízes, representantes do Ministério Público e advogados de defesa um laboratório onde estão provas contaminadas com o agente VX. A decisão de visitar o local foi tomada depois de um especialista do Governo malaio ter afirmado que foram encontrados indícios de agente VX nas roupas de uma das suspeitas.

O julgamento das duas mulheres acusadas de matar o meio-irmão do líder norte-coreano foi retomado esta segunda-feira, com a visita a um laboratório de alta segurança para a visualização de provas contaminadas com o agente nervoso VX.

O juiz, os representantes do Ministério Público, os advogados de defesa e as duas mulheres acusadas pela morte de Kim Jong-nam – a indonésia Siti Aisyah e a vietnamita Doan Thi Huong – visitaram o laboratório químico para analisar amostras da roupa de ambas antes de estas serem formalmente submetidas como provas.

Este tipo de acção não é incomum em processos-crime na Malásia, onde os juízes visitam com frequência os locais do crime. Neste caso, a decisão foi tomada depois de o especialista químico do governo Raja Subramaniam ter afirmado em tribunal, na semana passada, que o VX detectado na roupa pode estar ainda activo.

Depois da visita ao laboratório, os advogados de defesa devem inquirir Raja Subramaniam que declarou numa das últimas sessões do julgamento que o agente nervoso VX foi encontrado na roupa das mulheres, bem como no rosto, olhos, roupa e amostras de sangue e de urina de Kim.

O Ministério Público malaio indicou que esta semana vai apresentar imagens de videovigilância do aeroporto de Kuala Lumpur que mostram as duas mulheres a levar a cabo o ataque e que, segundo argumenta, indicam que ambas sabiam que estavam a lidar com veneno.

Os advogados de defesa alegam, por seu lado, que as duas mulheres foram enganadas por presumíveis agentes norte-coreanos, ao serem levadas a acreditar que estavam a pregar uma partida inofensiva para um programa de apanhados.

Doan Thi Huong e Siti Aisyah, que se declararam inocentes no início do seu julgamento na passada segunda-feira, dia 2, arriscam pena de morte caso sejam condenadas. O tribunal planeia ouvir quatro dezenas de pessoas entre testemunhas e especialistas durante o julgamento, cuja conclusão está prevista para finais do próximo mês.

Segundo as autoridades malaias, Kim Jong-nam, meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi assassinado em 13 de Fevereiro no aeroporto internacional de Kuala Lumpur, supostamente pelas duas mulheres que lançaram o agente químico nervoso VX contra o seu rosto, provocando a sua morte minutos depois.