Jogo VIP: Há um novo promotor na Doca dos Pescadores  

Uma empresa controlada pelo sogro de um gestor de topo da Macau Legend Development Ltd assinou um contrato com o grupo liderado por David Chow Kam Fai para explorar três mesas de jogo para grandes apostadores no Club Ka Sing VIP, um sala para jogadores endinheirados localizada num dos casinos da Doca dos Pescadores.

A novidade é avançada pelo portal GGRAsia, que se socorre de um comunicado enviado na sexta-feira à Bolsa de Valores da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong pela Macau Legend. A nota não especificava, ainda assim, o casino em que as três mesas vão operar.

A empresa liderada por David Chow explora três casinos no território – dois dois quais, o Babylon Casino e o Legend Palace – se situam na Doca dos Pescadores. As salas exploradas pela Macau Legend operam sob licença da SJM – Sociedade de Jogos de Macau.

De acordo com o comunicado enviado à entidade gestora do Hang Seng Index, Frank Wong, dono da empresa de promoção de jogo Sheng Li V Limited, chegou a acordo com uma subsidiária do grupo Macau Legend para promover o jogo VIP numa das salas para grandes apostadores dos casinos de David Chow por um período de dois anos. O número de mesas VIP exploradas pela empresa pode vir a sofrer alterações durante o período em causa, escreve o portal GGRAsia.

Frank Wong é também sogro de Sheldon Trainor, director executivo da Macau Legend Limited, assinala também a publicação electrónica, especializada nos assuntos do jogo.

Ao abrigo do acordo assinado, a empresa de Wong terá direito a uma fatia de 57 por cento das receitas brutas obtidas pela sala em questão, ao passo que a subsidiária da Macau Legend – a empresa Hong Hock Development Co Ltd – chama a si uma comissão de dois por cento das receitas brutas angariadas. A este valor acresce ainda um pagamento mensal de 270 mil dólares de Hong Kong por cada uma das três meses concessionadas.

Frank Wong está ainda obrigado a arrendar, através de uma outra empresa por si controlada – a Seng Lei Loi Jewellery and Watch Co, Ltd – um espaço comercial no Legend Palace Hotel por im período de dois anos, numa negócio com um custo avaliado em 450 mil dólares de Hong Kong.