IC atento aos materiais utilizados na recuperação de imóveis com valor patrimonial

O Instituto Cultural (IC) está atento aos materiais de construção utilizados na recuperação de imóveis com valor cultural e patrimonial, na sequência dos estragos causados a alguns edifícios pelo tufão Hato, a 23 de Agosto. Leong Wai Man, chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural, garante que o organismo está a aplicar “de forma rigorosa os critérios internacionais” na escolha dos materiais, sendo que a “tendência tem sido a de adquirir os mais tradicionais”. As obras não vão afectar o valor patrimonial dos imóveis em questão, assegurou a dirigente, em declarações aos jornalistas: “Temos adoptado os materiais de construção tradicionais. Aquando das nossas visitas ao estrangeiro também temos ouvido opiniões por parte dos peritos para a adopção de materiais tradicionais. É por isso que temos vindo a convidar profissionais da área para fazer a divulgação, sensibilização, bem como acções de formação [em Macau]. Aquando da recuperação nós também iremos emitir os nossos pareceres para que eles prestem mais atenção sobre os materiais de construção a utilizar”, salientou Leong Wai Chan , à margem de uma conferência de imprensa sobre a iniciativa “Novo Espaço para a Generalização do Direito”.

Numa fase em que estão a ser recuperadas as paredes de alguns dos edifícios recuperados pelo Hato, Leong Wai Man reconhece que os imóveis em questão apresentam danos de diferentes níveis, seja no interior ou no exterior dos imóveis. A previsão do custo dos trabalhos ainda em curso é de “cerca de 30 milhões de patacas”, atirou a dirigente. De acordo com o jornal Tribuna de Macau, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, afirmou recentemente que o valor pode oscilar entre os 30 milhões e os 50 milhões de patacas.

Classificação de Lai Chi Vun ainda está em curso

O processo de classificação da zona de Lai Chi Vun “ainda está em curso”, afirmou também Leong Wai Chan. “Agora o nosso [enfoque] é mais para os trabalhos de recuperação depois do tufão ‘Hato’. Estamos mais empenhados para a situação da recuperação”, declarou a responsável, frisando que ainda não existe um calendário definido para a conclusão da empreitada.

O presidente do Instituto Cultural, Leung Hio Meng, já tinha referido que a classificação daquela zona não está em perigo e Leong Wai Chan reiterou: “Quanto a esta situação dos danos causados a um estaleiro, não tem nada a ver com a classificação da zona de Lai Chi Vun. O nosso trabalho ainda está em curso.”

O Instituto Cultural está a “ponderar” sobre o risco e o impacto ambiental resultante da destruição de um dos estaleiros: “Estamos a proceder à limpeza daquele estaleiro e a tentar que ainda este mês possamos ter o trabalho concluído”, indicou Leong Wai Chan.