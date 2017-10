Hospital Kiang Wu com recursos humanos estabilizados  

Ma Hok Cheung, director do Hospital Kiang Wu, garantiu esta segunda-feira, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que a situação no qie toca aos recursos humanos daquela unidade hospitalar se encontra estabilizada. De acordo com o mesmo responsável, desde que o Governo procedeu à suspensão das medidas de concentração para o desenvolvimento dos serviços, as perdas do hospital referentes aos funcionários estagnaram, sendo o actual corpo clínico suficiente para assegurar as necessidades de cada departamento. No entanto, revelou Ma Hok Cheung, o Hospital Kiang Wu não tem actualmente nenhum plano de recrutamento de larga escala e continua a rever e a desenvolver progressivamente estratégias de gestão de recursos humanos.

Durante o Verão, período em que os estudantes e as crianças são habitualmente submetidos a intervenções cirúrgicas, o Hospital Kiang Wu enfrentou um período de “tensão”, motivada pela falta de anestesistas. Ma Hok Cheung explicou que o hospital teve que ajustar as posições do pessoal médico e dar formação a alguns técnicos para que estes pudessem desempenhar funções como assistentes de anestesistas. Actualmente, o Hospital Kiang Wu conta com mais de uma dezena de anestesistas e pretende proceder à contratação de mais profissionais desta área no futuro.

Sobre a máquina de dispensa automática recentemente adquirida, Ma Hok Cheung acredita que esta poderá aumentar a eficácia do serviço e aliviar a carga laboral dos farmacêuticos.

A Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu organizou ontem uma cerimónia para comemorar o 106º aniversário da Revolução Chinesa de 1911 durante a qual depositou na estátua de Sun Yat-sen, presente no Hospital Kiang Wu, um ramo de flores. No discurso que proferiu na ocasião, Fong Chi Keong, vice-presidente da Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu, sublinhou a importância do princípio “Um país, Dois sistemas”, bem como da ideia de unidade nacional.