“Grandes” vão a jogo no Canídromo com críticas à Associação de Futebol

O Benfica e o Sporting vão participar no torneio de futebol de sete que substitui o Campeonato da “Bolinha”. O Monte Carlo, por sua vez, desconhecia que poderia participar na competição e os moldes da realização do torneio, mas Firmino Mendonça considera que a prova poderá ser boa para que os jovens da cantera “canarinha” ganhem experiência. A prova arranca sexta-feira no campo de futebol do Canídromo.

Pedro André Santos

A solução apresentada pela Associação de Futebol de Macau (AFM) para substituir a “Bolinha” – um torneio de futebol de sete – tem gerado reacções mistas entre os principais clubes do futebol local. Se, por um lado, mostram satisfação por poderem competir, apontam também o dedo ao organismo responsável pela tutela do desporto-rei no território por não ter ouvido os clubes antes de o organismo ter chegado a esta decisão.

“Acho que a gestão de todo este processo foi extremamente deficiente, nomeadamente pela exclusão absoluta dos clubes do processo que se concluiu desta maneira. É vital que haja mais comunicação entre a Associação e os seus associados, coisa que não tem havido. Podíamos ter feito parte de uma solução até diferente, mais do agrado dos clubes, mas não fomos porque não fomos de todo ouvidos”, disse José Reis, director do Sporting Clube de Macau ao PONTO FINAL.

Do lado do Benfica, Duarte Alves considera igualmente que teria sido “importante a Associação ouvir os clubes em relação ao tipo de torneio em que gostariam de participar”, já que “haveria muitas boas soluções por parte dos clubes, que no fundo são quem participa”. O dirigente dos encarnados mostrou-se satisfeito por se ter encontrado uma solução que permita aos clubes competir num campo que, à semelhança do D.Bosco, “também tem tradição em Macau”, embora preferisse que a AFM fosse mais sensível relativamente aos horários: “O primeiro jogo é às 18:30. Para estar a essa hora no campo do Canídromo a que horas é que as pessoas terão que sair dos respectivos empregos para chegar a tempo a essa zona da cidade?”, questionou.

Da parte do Clube Desportivo Monte Carlo, Firmino Mendonça mostrou-se surpreendido pela existência do torneio, julgando que se tratava apenas de uma prova por convite. O dirigente dos “canarinhos” levantou ainda a questão da elevada carga horária competitiva imposta ao campo do Canídromo, algo que poderá constituir mesmo uma infracção regulamentar. A primeira divisão terá quatro partidas consecutivas, com um total de 40 minutos cada, dois dias por semana. De acordo com o que o PONTO FINAL apurou junto da Associação de Futebol de Macau, o número de horas de utilização do relvado encontra-se dentro das normas previstas pelos regulamentos.

Benfica quer ir “o mais longe possível”. Sporting e Monte Carlo “apenas” querem competir

Em relação aos objectivos dos principais clubes da primeira divisão, o Benfica de Macau irá abordar a competição “com a maior força” para “conseguir ir o mais longe possível”. Para tal, os encarnados deverão ter o plantel na máxima força prefigurando-se, por isso, como os principais candidatos à conquista do torneio.

O Sporting de Macau, por seu lado, reforçou-se bastante para a “Bolinha”, podendo mesmo ser uma das surpresas da prova. Porém, os objectivos para este torneio passarão apenas por dar alguma competitividade aos jogadores: “Não perdemos tempo a pensar em objectivos, para nós interessa-nos a vertente meramente competitiva. Claro que fazemos sempre o nosso melhor, mas não temos qualquer meta estabelecida”, disse José Reis.

Do lado do Monte Carlo, Firmino Mendonça referiu que a planificação para esta prova nunca passará por procurar ser campeão “porque os estrangeiros já foram todos embora”. O dirigente considera, no entanto, que será interessante para os jogadores locais “ganharem alguma experiência”.

Da parte da segunda divisão e em termos de equipas de matriz portuguesa, a Casa de Portugal confirmou ao PONTO FINAL que irá participar, enquanto que a equipa do Consulado remeteu para hoje, último dia de inscrições, a decisão final.