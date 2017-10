Governo paga 56 milhões por estudo sobre barragem de marés

O Executivo deverá mesmo avançar para a construção de um sistema de controlo de marés no Porto Interior. De acordo com um despacho assinado por Fernando Chui Sai On e publicado em Boletim Oficial, o Governo celebrou um contrato com um consórcio chinês tendo em vista a elaboração “de um estudo de viabilidade de uma barragem de maré no Porto Interior”.

As três empresas que integram o consórcio vão receber um total de 56,2 milhões de patacas para conduzir “um estudo temático e uma análise de prospecção geotécnica”.