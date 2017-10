“Generalização do Direito”: Governo quer enraizar o conhecimento jurídico entre os mais novos

Ao longo deste mês, a plataforma “Novo Espaço para a Generalização do Direito” pretende promover o conhecimento jurídico junto dos jovens. Sete departamentos governamentais vão realizar actividade incidindo sobre os temas específicos com que trabalham quotidianamente.

A 2ª edição da iniciativa “Novo Espaço para a Generalização do Direito” decorre ao longo do corrente mês e abrange um total de 12 actividades organizadas por sete entidades governamentais distintas. A Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ) elegeu Outubro como “o mês da divulgação jurídica destinada aos mais jovens” desde o ano passado, tendo o primeiro edição da iniciativa, conduzida há um ano, atraído mais de 24 mil participantes.

Em conferência de imprensa, Lo Cheng Peng, chefe do Departamento de Divulgação Jurídica e Relações Públicas da DSAJ, avançou que o programa inclui conteúdos como um “jogo online de perguntas e respostas, eventos de ‘Demonstração da cerimónia de levantamento da bandeira’, programa de prémios por mérito com artigos escolares, palestras sobre a prevenção da delinquência juvenil [e] consciencialização sobre o trabalho de investigação criminal”.

A série de actividades é organizada por sete departamentos governamentais, nomeadamente pela Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), pela Polícia Judiciária (PJ), pelo Instituto Cultural (IC), pelo Instituto de Acção Social (IAS) e pela Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL).

A DSEJ, representada pelo Grupo Interdepartamental de Acompanhamento da Política da Juventude de Macau, volta a apostar no “Projecto do Prémio Escolar de Redacção”, que no ano passado atraiu mais de dois mil alunos do ensino secundário de 14 estabelecimentos de ensino do território. O organismo vai conduzir ainda ao longo do dia 19 deste mês várias actividades temáticas.

O objectivo passa por permitir “entender melhor o princípio ‘Um país, dois sistemas” e aumentar o patriotismo”, sendo que o tema deste ano continuará a promover a compreensão abrangente dos jovens sobre a ‘Constituição da República Popular da China’ e a ‘Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau’”, explicou Chan Iok Wai, chefe do Departamento de Juventude da DSEJ.

No dia 22, das 15h às 17h, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais acolhe uma palestra sobre a melhoria do “conhecimento dos direitos e interesses laborais dos jovens”, destinada a jovens que procurem emprego, que já estejam a trabalhar ou que pretendam criar os seus negócios: “A DSAL vai, através da análise de casos, apresentar e explicar aos jovens os contratos de trabalho, o período de trabalho, a compensação do trabalho extraordinário, a compensação por trabalho prestado nos dias de feriado e as disposições legais de resolução do contrato”, disse Margaret Mang Sui Yee, chefe de Departamento de Emprego da DSAL, aos jornalistas.

O Instituto Cultural quer promover o conhecimento sobre a protecção do património e a Lei da salvaguarda do património cultural através de espectáculos, visitas guiadas, palestras e exposições e o IAS vai realizar, em colaboração com o Instituto Politécnico de Macau, a palestra “Tolerância zero contra a violência doméstica”.

O Corpo de Polícia de Segurança Pública vai ensinar aos jovens como decorre uma cerimónia de hasteamento da bandeira e promover palestras sobre a prevenção de delinquência juvenil e sobre a segurança rodoviária. Já a PJ pretende desvendar o trabalho por detrás de uma investigação criminal.