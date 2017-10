Encontro artístico entre Macau e Barcelona instala-se na Fundação Rui Cunha  

A Fundação Rui Cunha foi o local escolhido para acolher, de 17 a 28 de Outubro, a exposição “Macau x Barcelona – Art of Illustration”. A mostra é o resultado de um projecto de intercâmbio cultural entre as duas cidades, dinamizado pela Yunyi – Arts and Cultural Communication Association. O certame reúne trabalhos de 20 artistas do território e da capital da Catalunha.

Depois da inauguração em Barcelona, a viagem até Macau. A exposição “Macau x Barcelona – Art of Illustration”, inaugurada na capital da Catalunha a 28 de Julho, chega à Fundação Rui Cunha na próxima terça-feira. As ilustrações de uma dezena de artistas locais regressam ao território e com elas trazem os trabalhos de outra dezena de ilustradores radicados em Barcelona. Presente na inauguração estará o curador dos trabalhos dos artistas espanhóis, Martí Sanchez-Fibla, que vai dar a conhecer o panorama artístico da cidade em que vive e partilhar a experiência angariada com o programa de intercâmbio cultural dinamizado pela Yunyi – Arts and Cultural Communication Association.

Por entre as dezenas de obras que compõem a mostra – produzidas com os mais diversos meios e que exploram as temáticas mais distintas – é possível descobrir uma colónia de cogumelos detalhadamente desenhada. A ilustração “A Colónia” é da autoria de Gloria Chao que, em paralelo com a profissão de designer gráfica, se dedica ao desenho desde que completou os estudos de design gráfico na cidade australiana de Melbourne.

Com este trabalho, a artista procurou explorar novos meios, ao romper com a aguarela e enveredar, em contrapartida, pelo desenho a tinta. O resultado, nas palavras da artista, são “linhas a preto e branco que expressam os detalhes dos cogumelos”: “Com esta [ilustração] eu tentei explorar algo com linhas a preto e branco para expressar os detalhes dos cogumelos. Procurei desenhar árvores em miniatura. Na realidade, a minha inspiração veio dos bonsais e eu tentei incorporar os cogumelos a crescer em harmonia, como diferentes espécies de cogumelos podem crescer em harmonia numa mesma pedra, como uma colónia”, explicou a artista em declarações ao PONTO FINAL.

A Gloria Chao juntam-se outros artistas locais como Cosine Yu, Carlos Sena Caires, Sonia Lok, Pedro Lemos, Michelle Lau, Little Peng, Mini Wong, Gloria Chao, Rodrigo de Matos e Gil Araújo.

A exposição “Macau x Barcelona – Art of Illustration” é o culminar de um programa de intercâmbio e divulgação da arte de Macau promovido pela Yunyi – Arts and Cultural Communication Association. Com este projecto, Christine Hong-Barbosa, a responsável pela iniciativa, levou em edições anteriores os trabalhos de artistas locais até cidades como o Porto e São Francisco, nos Estados Unidos da América e, este ano, até Barcelona.

Em Agosto último, Hong-Barbosa revelou a este jornal que, no próximo ano, o projecto de intercâmbio se iria realizar ou com Berlim ou com Estocolmo. Ontem, a mesma responsável adiantou que já localizou um curador na cidade sueca e que agora está à procura de um local para acolher a futura exposição.