DSEJ lança plataforma de promoção de saúde para alunos  

A plataforma ontem apresentada pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude reúne dados relativos à saúde e nível físico dos estudantes do território recolhidos ao longo de quase uma década de testes. Os alunos podem, assim, consultar as informações que serão ainda analisadas por especialistas da Universidade de Macau e do Instituto de Enfermagem Kiang Wu. Por outro lado, podem também receber indicações de aspectos que podem melhorar a nível físico e de saúde da população



A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) apresentou ontem a “Plataforma das Orientações da Educação para a Saúde dos Alunos dos Ensinos Primários e Secundário de Macau”. O serviço electrónico irá funcionar como uma base de dados e indicadores quer da saúde, quer do nível físico dos alunos do território que, por sua vez, poderão consultar informações e receber recomendações sobre aspectos a melhorar.

Em declarações aos jornalistas, Cheong Man Fai, chefe da Divisão de Desporto Escolar e Ocupação de Tempos Livres, explicou que a plataforma ontem apresentada surgiu com a necessidade de concentrar num mesmo local os planos de promoção de saúde já existentes: “Este sistema tem uma função de fazer uma análise de dados e avaliação para que possam saber a situação do estado físico dos alunos. Nós queremos procurar os problemas o mais cedo possível e introduzir mais conhecimentos sobre a saúde aos alunos, não apenas na escola mas também [para que] no futuro possam ter uma saúde melhore”, disse Cheong.

A mesma responsável explicou ainda que a plataforma foi sujeita a uma fase de teste no início deste ano e que agora já está operacional. No total, participaram 54 escolas do ensino primário e 24 escolas do ensino secundário que, juntas, perfazem um total de 19 mil alunos alcançados.

Os dados agora reunidos na plataforma vão ser posteriormente alvo de análise por parte de especialistas da Universidade de Macau e do Instituto de Enfermagem Kiang Wu. As informações foram recolhidas através de quase uma década de existência do programa “Viver em movimento 1, 2, 3” que, desde 2008, tem vindo a conduzir testes físicos junto dos alunos das escolas do território. As 10 escolas e os mil alunos que integraram o projecto no seu primeiro ano multiplicaram-se até aos actuais 16 mil.

Questionado sobre se é notória uma melhoria na saúde dos jovens de Macau, Walter King-yan é peremptório na resposta que deu aos jornalistas: “Sim, definitivamente”. Contudo, apesar dos resultados positivos, o académico alerta para o que ainda pode ser melhorado. “Quais são os constrangimentos à aprendizagem dos alunos? Quais são as políticas das escolas quanto ao tempo livre dos alunos? Quando estas coisas são calculadas eu asseguro que ainda existe espaço para o desenvolvimento”, disse o especialista.

Walter King-yan explicou, em declarações aos jornalistas, que o projecto, para além de visar principalmente o nível físico dos alunos, se foca também na sua alimentação. Sobre o papel que ocupa a chamada “fast food” na dieta dos jovens do território, o académico defendeu que mais importante do que procurar banir por completo os restaurantes que servem este tipo de alimentos se deve investir na educação dos alunos: “Os estudantes precisam de aprender a avaliar os ingredientes e quais são as porções apropriadas que precisam de comer. Isto é mais importante do que evitar e banir por completo estas comidas porque isto nunca será possível”.

E neste processo os pais também estarão envolvidos? “Essa é uma das coisas que ainda estamos a discutir com a DSEJ, [ou seja] a possibilidade de estender o nosso trabalho aos pais. Nós percebemos que sem o seu entendimento será muito difícil implementar bons projectos. No passado trabalhámos com as escolas, com os professores e com os alunos mas temos que nos concentrar mais nos pais e este é o nosso plano futuro”, revelou Walter King-yan.