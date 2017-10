DSAT quer reabrir auto-silos  inundados até ao final do ano  

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou esta segunda-feira que tenciona “acelerar os procedimentos administrativos” para que os auto-silos inundados durante a passagem do tufão Hato pelo território, a 23 de Agosto, possam entrar em funcionamento novamente “com a maior brevidade possível”. O organismo salienta que os trabalhos de recuperação nos auto-silos do Lido, do edifício Cheng I e do edifício Pak Lok deverão estar concluídos “ainda este ano”.

Nem tudo são rosas, no entanto. No auto-silo do edifício Fai Tat, o parque de estacionamento mais afectado pelo tufão, os trabalhos de recuperação deverão prolongar-se por mais tempo, devido à necessidade de “substituir equipamentos”, clarifica a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego em comunicado. A DSAT prevê que o parque deverá estar em condições de reabrir ao público no primeiro semestre do próximo ano. Ainda em relação à estrutura situada no edifício Fai Tat, o Governo vai proceder à substituição dos equipamentos do sistema de ventilação, dos elevadores, do sistema de controlo de acesso por parte dos residentes, bem como à substituição dos mecanismos de combate a incêndios que “não estão a funcionar com normalidade”.

No comunicado que enviou às redacções a DSAT refere a ainda que foram removidos 470 veículos estacionados nos auto-silos afectados, nomeadamente 433 automóveis ligeiros e 39 motociclos.

O tufão Hato, recorde-se, provocou 10 mortos no território, sendo que quatro das vítimas foram encontradas em parques de estacionamento subterrâneos que ficaram alagados.