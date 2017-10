Correios equacionam redução de tarifas nas chamadas de longa distância  

O Governo disse que vai pressionar a CTM a reduzir a tarifa do serviço telefónico local e do serviço internacional de chamadas de longa distância. De acordo com as informação ontem avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Derby Lau Vai Meng, directora da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (DSCT), disse ontem que o organismo recebeu o plano de redução tarifária para o serviço IDD de chamadas de longa distância e que fará análises e estudos. A responsável referiu que o plano inicial dividiu Macau em várias zonas, e que as áreas com mais utilizadores gozarão de uma redução mais óbvia. Derby Lau sublinhou ainda que a DSCT se esforçará para lançar o plano em Dezembro próximo.

O organismo celebrou ontem o Dia Mundial dos Correios. De acordo com a mesma estação, Lau Vai Meng assegurou que o Governo se vai concentrar na optimização da equipa de funcionários do serviço postal e das infra-estruturas. A responsável referiu ainda que o posto no Terminal da Taipa e do Fai Chi Kei serão abertos em Novembro deste ano e no início do próximo ano, respectivamente. Lau Vai Meng acrescentou que a DSCT envidará esforços para desenvolver serviços electrónicos, como a autenticação electrónica.