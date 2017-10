Cinco mil pessoas participaram nas sessões de esclarecimento sobre a Lei da violência doméstica

Mais de cinco mil pessoas participaram até ao momento nas sessões de esclarecimento, de formação e generalização jurídica sobre a Lei de prevenção e combate à violência doméstica promovidas pelo Instituto de Acção Social (IAS). O chefe substituto da Divisão de Apoio Comunitário do IAS, Wong Pak Kei, adiantou ontem que o número se refere ao período de um ano – desde que a legislação entrou em vigor, a 5 de Outubro do ano passado – e abrange “como destinatários os serviços públicos, as instituições particulares, os profissionais e os cidadãos”.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...