Chegada do vinho novo celebra-se, uma vez mais, no Sofitel  

A 16 de Novembro a tradição repete-se no Hotel Sofitel At Ponte 16, com a chegada do “Beaujolais Nouveau”, numa iniciativa organizada pela Alliance Française de Macau. O cartaz, à semelhança do que tem vindo a suceder nos últimos anos, inclui uma prova do “vinho novo” da região francesa de Beaujolais, comercializado um pouco por todo o mundo na terceira quinta-feira de Novembro, num certame que assinala o fim das colheitas. O programa integra ainda um buffet de cozinha francesa e a actuação da banda de jazz Antoine Richard Swing Trio.

Feito com uvas ‘Gamay Noir à Jus Blanc’, levadas para França pelos romanos, o vinho tinto produzido na região francesa de Beaujolais, a Norte de Lyon, é tido como o mais popular ‘vin de primeur’, sendo fermentado umas semanas antes da sua comercialização, o que acontece na terceira quinta-feira de Novembro. Muito popular na cultura francófona, a celebração do vinho novo é habitualmente acompanhada da expressão “Le Beaujolais Nouveau est arrivé!” (O novo Beaujolais chegou).

A tradição estende-se aos países anglófonos e aos Estados Unidos, com o néctar a ser produzido para consumo imediato. Também no Japão o Beaujolais Nouveau congrega uma legião de aficionados, chegando mesmo aos spas vínicos do país.

No ano passado a celebração do Beaujolais Nouveau em Macau – que por cá acontece já há quase uma década – transitou do Albergue SCM para o Sofitel At Ponte 16, que este ano volta a receber a festa, animada pela actuação do agrupamento de jazz Antoine Richard Swing Trio. Os bilhetes, adquiridos com antecedência têm o preço de 220 patacas para membros da Alliance Française e de 300 patacas para não-membros. Se adquiridos no dia do evento, os bilhetes têm um custo de 250 patacas para membros e de 330 patacas para não-membros.