Casa de Portugal premeia melhores alunos de português em Macau  

A Casa de Portugal em Macau (CPM) voltou ontem a distinguir os melhores alunos de Língua Portuguesa de algumas das instituições de ensino secundário e superior do território. Prevista estava a atribuição de sete Prémios de Português, foram atribuídos seis, uma vez que uma das instituições de ensino superior contactadas pela associação optou por não participar na iniciativa.

Sílvia Gonçalves

A Casa de Portugal entregou ontem os Prémios de Português a seis alunos do território, indicados por diferentes instituições de ensino. Entre os premiados estão dois alunos da Escola Portuguesa de Macau (EPM), dois alunos de escolas luso-chinesas, um aluno do Instituto Politécnico de Macau (IPM) e um outro da Universidade de Macau (UMAC). Na edição deste ano falhou a entrega de um sétimo prémio, pois uma das instituições de ensino superior contactadas pela organismo liderado por Amélia António não respondeu à chamada. Além do certificado, cada um dos distinguidos levou para casa três mil patacas e a totalidade dos discos editados pela Casa de Portugal.

“Organizamos estes prémios há 13 anos, começamos no primeiro ano com dois prémios e depois fomos aumentando, agora estamos com seis. Convidamos sete, mas houve uma instituição [a Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau] que não respondeu. A Escola Portuguesa indica dois alunos, a DSEJ também, das escolas luso-chinesas. Estas duas instituições são dois alunos cada uma, porque há que contemplar essa diferença entre quem tem língua materna portuguesa e quem não tem. A UMAC e o Politécnico, é um aluno cada um”, explicou ontem Amélia António, em declarações aos jornalistas.

Questionada sobre a evolução na aprendizagem do Português por parte dos estudantes, de edição para edição, a presidente da Casa de Portugal assinalou o que diz ser um efectivo interesse: “Eu sinto que há sobretudo muito interesse, há entusiasmo, e é isso que eu acho que é importante assinalar. Portanto o prémio tem um bocado essa função, de estimular o gosto e o interesse”.

Entre os distinguidos estão aqueles que obtiveram melhor classificação no 9º ano, no caso do ensino secundário, e no penúltimo ano da licenciatura, no caso do ensino superior. Alinhados em cadeiras, encolhem-se perante tamanha atenção, sacodem a timidez de cada vez que soam os nomes dos premiados, e seguem para receber um prémio que lhes reconhece o empenho no estudo de uma língua que quase nenhum traz de nascença. Henrique Ao Ieong Ka Hou foi o aluno indicado pela Universidade de Macau, onde frequenta agora o 4º ano de Estudos Portugueses. A língua portuguesa atravessou-se no caminho numa altura em que apenas sabia que queria estudar uma língua estrangeira: “Não sabia bem, mas não havia muitas opções em Macau. Sempre gostei de línguas estrangeiras mas não havia outra opção, o francês, por isso escolhi português”, conta o estudante chinês.

Ao Ieong descreve o apego a uma língua com presença no território: “De facto, gosto muito de estudar português em Macau, porque para mim não é só uma língua estrangeira, é uma língua oficial. E também sou português, tenho nacionalidade portuguesa, mas não falava português em casa. É muito bom estudar na Universidade de Macau, ajuda-me muito”, reconhece o jovem estudante.

Depois da licenciatura, há-de seguir-se o mestrado no Reino Unido, conta o aluno, que revela ainda uma propensão para o latim: “Vou estudar Linguística no próximo ano. Já decidi, vou para Inglaterra estudar Linguística. Estudei latim no ano passado em Inglaterra, que é uma língua que está na origem das línguas românicas. Estudei latim três meses e gostei muito. E estudar português em Macau ajuda-me muito. Outros estudantes encontraram muitas dificuldades, eu encontrei poucas porque muitas palavras têm origem na língua latina”.

“A LÍNGUA PORTUGUESA É UMA LÍNGUA DE POEMAS”

Para Ao Ieong, que também contactou com a literatura portuguesa, esta é uma língua atravessada de poesia: “Tive um curso de literatura em que estudei Eça de Queiroz. Só li um pouco, porque as obras dele são muito grandes. Li ‘O Mandarim’, também estudamos alguns poemas de Fernando Pessoa. Gostei muito, acho que a língua portuguesa é uma língua de poemas, de poesia, muito poética, porque os sons, tudo, é muito de poema. Gosto muito”.

Entre os seis premiados, Pedro Silva é o único falante nativo de português, e foi distinguido como Melhor Aluno de Língua Materna da disciplina de Português, da Escola Portuguesa de Macau. Com 15 anos, e agora a frequentar o 10º ano, dá conta dos resultados de excelência que o acompanham desde o início da escolaridade: “A minha nota a Português no ano passado foi nível 5. Começo com 4, mas no final do ano acabo sempre com 5, e tem sido sempre assim até agora. Sai naturalmente, já que tenho Português como língua materna. Depois é preciso aplicar-me em casa, estudando. Estar atento nas aulas, isso ajuda bastante para chegar ao meu resultado final”, conta.

A relação com a leitura não é preponderante, num aluno que diz estar vocacionado para a ciência: “Normalmente não leio muito, mas quando leio, aprecio, gosto. Normalmente livros de aventura e de acção, não assim poemas e literatura”. Pedro Silva já participou, no entanto, em concursos de poesia: “Participei no ano passado no concurso de declamação de poesia [da EPM], fiquei em primeiro lugar, o que fez com que eu fosse competir com outras escolas luso-chinesas, onde também fiquei em primeiro lugar. Li o ‘Cântico Negro’, do José Régio”, recorda.

Entre os seis distinguidos nesta edição figuram ainda Celine Ng Chi Lam, Melhor Aluna de Língua Não Materna da disciplina de Português da Escola Portuguesa de Macau, Danica Padilla, da Escola Luso-Chinesa Luís Gonzaga Gomes, Dela Waytan, da Escola Luso-Chinesa Técnico Profissional, e Li Ruiping, do Instituto Politécnico de Macau.