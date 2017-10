É uma obra há muito aguardada e vai custar aos cofres do erário público qualquer coisa como 3,4 milhões de patacas. O projecto de reparação das Portas do Entendimento foi adjudicado à empresa CAA,Planeamento e Engenharia, de acordo com um despacho assinado pelo Chefe do Executivo e ontem publicado em Boletim Oficial. O pagamentos dos 3,4 milhões de patacas que vai custar a obra será feito em duas tranches, uma ainda este ano e a outra no ano que vem.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...