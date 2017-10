Alexis Tam anuncia reforço orçamental na área da cultura e dos assuntos sociais

As Linhas de Acção Governativa para o próximo ano só em Novembro começam a ser discutidas, mas o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, já garantiu que as áreas que tutela vão beneficiar de um reforço orçamental no próximo ano. O governante assegurou esta segunda-feira que os domínios da saúde e dos serviços sociais vão ser beneficiados no orçamento para 2018. O reforço orçamental tem por propósito garantir que são prestados serviços de qualidade aos residentes.

Alexis Tam justificou o aumento com a melhoria da situação económica do território. No reforço orçamental estarão contempladas a construção de novas instalações médicas, mas também uma maior aposta na prestação de serviços destinados a idosos e crianças.

No âmbito da educação, domínios com a educação especial e inclusiva também devem merecer atenção reforçada por parte do Governo. Apesar de dar como certo o aumento do orçamento, Alexis Tam sublinha que as propostas agora avançadas ainda estão em estudo e que a decisão final só será anunciada em Novembro, aquando da apresentação das Linhas de Acção Governativa.