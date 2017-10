As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

As avozinhas casamenteiras

Croupier num casino de Macau, N. estava a aproximar-se dos 30 anos e começava a perder a esperança de arranjar marido. Estávamos no ano de 2005 e a jovem não tinha ninguém em vista. Mas, já que o homem certo não aparecia, resolveu pelo menos tirar partido da situação. Soube, através de uma agente de casamentos clandestinos, que havia homens na China Continental dispostos a pagar muito dinheiro para conseguirem, por via do matrimónio, a residência em Macau.

Em pouco tempo, deu o nó com um sujeito que mal viu e recebeu para tal 40 mil yuans (48,5 mil patacas). Divorciaram-se passado algum tempo, mas a experiência não lhe deixou qualquer trauma, muito pelo contrário. Tanto que, em 2012, voltou a recorrer à mesma agente, que lhe arranjou outro noivo fictício: um homem disposto a pagar 100 mil dólares de Hong Kong (103 mil patacas), sobre os quais a agente levava apenas 20 por cento de comissão.

O casamento foi celebrado, mas os Serviços de Identificação desconfiaram e partilharam as suas suspeitas com a Polícia de Segurança Pública, que interrogou N. e chegou até à agente, que afinal não trabalhava sozinha, mas em conjunto com outras três mulheres, todas elas com idades entre os 50 e os 60 anos.

A polícia confirmou também que a quadrilha de idosas esteve envolvida em pelo menos outros dois casos, em 2013. Num deles, um homem de Macau casou-se com uma mulher da China Continental, que lhe pagou 110 mil dólares de Hong Kong (com as agentes a receberem 30 mil de comissão). Noutro, uma residente de Macau aceitou casar-se com um cidadão chinês em troca de 50 mil dólares de Hong Kong (menos 10 mil de comissão).

À excepção de uma, que continua a ser procurada pela polícia, as suspeitas foram presentes ao Ministério Público e julgadas pelo crime de organização de casamentos falsos.

Desleixos e invasões

Depois de cumprir mais uma jornada de trabalho no período nocturno, V., uma residente de Macau, de 50 anos, chegou a casa cansada, eram 11h da manhã da última sexta-feira. Atirou a mala para o sofá e arrastou-se pela sala já só a pensar na cama. Viu que os filhos ainda dormiam e, para manter a casa arejada, deixou aberta a porta de madeira, fechando apenas a segunda porta, de barras metálicas.

Caiu num sono profundo e só despertou por volta das 16h. Viu que a mala, onde carregava o dinheiro e documentos, já não se encontrava em cima do sofá, onde a tinha deixado. O filho e a filha haviam saído entretanto. Pouco depois, quando o filho regressou a casa, perguntou-lhe se tinha visto a mala. O rapaz negou, mas sublinhou ter reparado que as duas portas da casa estavam abertas. Explicou que achava que se tinha tratado de esquecimento da mãe, pelo que não ligou, limitando-se a fechá-las.

Foi então que V. concluiu de que alguém teria invadido sorrateiramente o apartamento quando todos dormiam e furtado a mala, que continha o equivalente a mais de nove mil patacas, além de documentos e outros pertences. Apresentou queixa na Polícia Judiciária, que se encontra a investigar o caso.

Paciência de coreano

K. esperou no lóbi do hotel até a paciência esgotar. O coreano tinha a certeza de que o compatriota L. – a quem entregou uma soma avultada de dinheiro para que fosse trocar por patacas – ia voltar, até porque já tinha feito outros negócios semelhantes com ele anteriormente. Mas K. esperou, esperou… e L. não voltou.

Foi no domingo, que K. chegou a Macau, por volta das 13h, e L. até foi ao aeroporto recebê-lo. Precisava de trocar 90 mil dólares de Hong Kong por patacas e o negócio seguiu os mesmos passos de operações que tinha realizado anteriormente por intermédio do mesmo sujeito. Através da Internet, fez a respectiva transferência de 15 milhões de wons sul-coreanos. Só que, desta vez, foi confrontado com uma novidade no trâmite: dados os valores envolvidos, para que o câmbio se concretizasse às taxas combinadas, era preciso fazer um depósito de mais 120 mil dólares de Hong Kong.

Como a confiança mútua era, por esta altura, total, K. entregou os 120 mil em dinheiro vivo e não teve problemas em ficar no lóbi do hotel à espera, enquanto o parceiro de negócio alegadamente tratava da operação. Quando a paciência esgotou, resolveu contar o episódio à Polícia Judiciária, que desconfia tratar-se de mais um caso do clássico golpe do “espera aqui que eu já volto com o teu dinheiro”. A polícia está a investigar.

Cabo dos trabalhos

Como faz regularmente ao fim de um dia de labuta no estaleiro de obras, C., um empreiteiro de 29 anos, deu uma última olhada por alto no equipamento guardado no armazém, na quinta-feira passada. Confirmou que estava tudo em ordem, trancou os respectivos cadeados e correntes e foi para casa descansar.

No dia seguinte, pelas 8h da manhã, também como habitualmente, foi o primeiro a chegar, mas o que encontrou foi, no mínimo, estranho: à entrada do armazém, estava espalhada uma grande quantidade de detritos de plástico colorido, que prontamente identificou como sendo as capas de revestimento dos fios de cobre utilizados nas instalações eléctricas da obra.

Tratou de ir verificar o material em falta e confirmou os seus receios: alguém tinha fanado, durante a noite, uma quantidade de cabos de cobre avaliada em 55 mil patacas. Apresentou queixa na Polícia Judiciária, que está a tratar de investigar este caso de furto qualificado.