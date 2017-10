Desfile sobre rodas: O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes AMG GP, durante o desfile dos pilotos antes do Grande Prémio do Japão, este domingo realizado no Circuito de Suzuka, no centro do país. Hamilton acabou por triunfar na competição, após a desistência do rival Sebastian Vettel. EPA / DIEGO AZUBEL

