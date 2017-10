Suncity Group doou 300 mil patacas à Santa Casa da Misericórdia    

O grupo Suncity Group, empresa que chama a si o estatuto de mais influente promotor de jogo do território doou à Santa Casa da Misericórdia um cheque no valor de 300 mil patacas, com o propósito de financiar as operações da Loja Social da Irmandade.

O dinheiro permitiu que o organismo, cuja provedoria está a cargo de António José de Freitas, voltasse a distribuir cabazes com bens alimentícios por 360 famílias de baixos recursos, trezentas das quais foram indicadas à Santa Casa da Misericórdia pela FAOM – Federação das Associações dos Operários de Macau e pelos Kai Fong. Quatro dezenas de agregados familiares foram sugeridos pela própria Santa Casa e os restantes vinte por outras associações do território.

A passagem do tufão Hato por Macau, a 23 de Agosto, deixou estragos consideráveis tanto nas instalações da Loja Social, como nas instalações do Centro de Reabilitação de Cegos, mas a normalidade já foi, entretanto, reposta.