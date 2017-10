Subsídio para material escolar atribuído a 34 mil estudantes  

Terminou o prazo para a atribuição do subsídio de aquisição de material escolar concedido pelo Governo aos estudantes do território que frequentem o ensino universitário. A ajuda, no valor de três mil patacas, foi atribuída a 33.986 estudantes.

De acordo com dados facultados pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES), 15.649 dos alunos beneficiados estudam em instituições do ensino superior de Macau, 17.341 em instituições do ensino superior do exterior e 996 frequentam, na RAEM, cursos ministrados por instituições de ensino superior do exterior em colaboração com entidades locais.

Entre os estudantes matriculados em instituições de ensino superior locais, a maioria são oriundos da República Popular da China, num total de 8.336, seguindo-se Taiwan, com 5.024 e Hong Kong 1.866. No que diz respeito a Portugal, foram atribuídos subsídios a 305 alunos, enquanto que no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, na Austrália e no Canadá estudam, respectivamente 957, 692, 541 e 330 alunos, havendo ainda 286 estudantes doutros países ou regiões não descriminados pelo Gabinete de Apoio ao Ensino Superior.

No que diz respeito ao grau académico, 502 estudantes frequentam cursos de doutoramento, 3.217 de mestrado, 26.782 de licenciatura, 2.820 de bacharelato e 665 estudantes estão noutros cursos, acrescenta o GAES. Em relação às áreas de especialização, a maioria frequenta “Comércio, Administração e Direito” (11.248), seguindo-se “Indústrias de Serviços” (5.089) e “Artes e Humanidades” (4.439).

De acordo com o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior, a atribuição de subsídios “não só apoia os estudantes nos seus estudos e diminui os seus encargos financeiros, como também ajuda o Governo a obter os dados dos residentes de Macau quanto à situação de frequência dos cursos do ensino superior e respectiva localização”.