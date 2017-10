Sheldon Adelson criou fundo de apoio às vítimas de tiroteio de Las Vegas

O patrão da Sands China, Sheldon Adelson, esteve reunido, na semana passada, com Donald Trump na Casa Branca para discutir formas de apoiar as famílias das vítimas do tiroteio que na semana passada vitimou pelo menos 59 pessoas em Las Vegas, no estado do Nevada. A notícia foi avançada pelo Las Vegas Review Journal, publicação que foi adquirida pelo próprio Sheldon Adelson em Dezembro de 2015.

De acordo com o jornal, no encontro – e para além do magnata do jogo e do presidente norte-americano – esteve ainda presente a mulher do presidente da Las Vegas Sands, Miriam Adelson e o genro de Donald Trump, Jared Kushner.

A reunião terá servido para discutir as linhas gerais do desenvolvimento do sector do jogo, mas o massacre perpetrado por Stephen Paddock também acabou por ser abordado no encontro. Posteriormente, na quinta-feira, a Las Vegas Sands Corp e a Fundação da Família Adelson anunciaram o estabelecimento de um fundo de auxílio às famílias das vítimas no valor de quatro milhões de dólares norte-americanos. A operadora de jogo Las Vegas Sands vai contribuir com dois milhões de dólares ao abrigo do programa Sands Care, a plataforma de solidariedade corporativa da concessionária de jogo. Os restantes dois milhões foram oferecidos directamente pela Fundação da Família Adelson, uma organização de solidariedade presidida por Miriam e por Sheldon Adelson

O dinheiro deverá ser distribuído pelas organizações que prestam apoio às vítimas ou aos familiares de todos quantos perderam a vida no início do mês. Parte do montante vai ser ainda investido na prevenção e resposta a situações de crise e desastre.

“Não há montante nenhum que possa apagar esta terrível tragédia ou trazer de volta os que perderam a vida “, sublinham os Adelsons, numa nota enviada à imprensa. “Para honrar a memória de todos quantos desapareceram, temos de ajudar a reconstruir a vida das pessoas que passaram por estes trágicos acontecimentos e providenciar o apoio necessário às organizações que se encontram no terreno a ajudar”, sublinham Sheldon e Miriam Adelson.

Para além dos quatro milhões de dólares, a Las Vegas Sands providenciou ao longo de toda a semana passada quartos e instalações a familiares das vítimas, tendo ainda oferecido comida e bebida a dadores de sangue.