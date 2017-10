Serviços de Saúde inspeccionam locais mais favoráveis à propagação de mosquitos

A Direcção dos Serviços de Saúde deu início à segunda fase do programa de intervenções nos locais tidos como mais favoráveis à proliferação de mosquitos. Os domicílios e os espaços comuns dos edifícios – como parques de estacionamento e terraços – fazem parte da lista dos locais propícios ao desenvolvimento dos mosquitos responsáveis pela febre de dengue. Estes são alguns dos locais que vão ser inspeccionados até ao próximo dia 28.

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos também participa na iniciativa, sendo que é feita uma selecção aleatória das famílias nos edifícios inspeccionados. O plano de inspecções decorre entre os dias 7 e 28 deste mês e a medida prevê o preenchimento de um inquérito e a recolha de larvas de mosquitos para análise, avançam os Serviços de Saúde em comunicado.

Dado que os mosquitos “Aedes Albopictus” – potenciais transmissores da febre dengue e do vírus Zika – são frequentemente encontrados no território e uma vez que Macau é uma cidade turística, onde existe uma grande flutuação da população, existe uma elevada probabilidade de ocorrerem casos importados de febre de dengue. Prevenir e atenuar todas as possibilidades de aparecimento de um eventual surto torna-se fulcral, lê-se ainda na nota de imprensa.