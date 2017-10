Receitas de jogo favoráveis durante a Semana Dourada, diz Paulo Chan  

O responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), Paulo Martins Chan, referiu, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que as receitas totais da indústria do jogo durante a Semana Dourada terão sido bastante boas, superiorizando-se ao período homólogo de 2016. O responsável não especificou, contudo, valores. Após o atentado em Las Vegas, a DICJ exigiu que as seis operadoras de jogo aumentassem o controle de segurança. De acordo com a mesma estação, até ao momento a DICJ não recebeu nenhum pedido para atribuição de um casino para o hotel “The 13”, e também não recebeu nenhum requerimento para a eventual deslocação de mesas de jogo.

