Passaportes da RAEM com entrada facilitada no Reino Unido

Os titulares de passaporte de Macau podem já registar-se no programa de serviço de viajantes registados com o propósito de obterem licença para utilizarem as vias automáticas e acederem a filas destinadas a cidadãos britânicos e portadores de passaportes da União Europeia no Reino Unido. De acordo com a Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), a medida permite que os cidadãos da RAEM entrem no Reino Unido sem necessidade de preencher o boletim de entrada, “permitindo-lhes concluir com maior rapidez as formalidades de imigração”. O serviço tem um custo de inscrição de 70 libras (cerca de 735 patacas) pelo primeiro ano e 50 libras (525 patacas) cada vez que for renovado.

