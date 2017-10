Palácio da Praia Grande de portas abertas a 21 e 22 de Outubro

A sede do Executivo, no Palácio da Praia Grande, vai estar aberta ao público no fim-de-semana de 21 e 22 de Outubro, proporcionando aos presentes a visita não apenas ao edifício em si, mas também a possibilidade de assistir a uma série de espectáculos, de acordo com um comunicado do Governo. Haverá também uma exposição de flores cujo tema é “Pérgula de Orquídeas, Ilustrações Poéticas”.

Os interessados poderão visitar as instalações entre as 09:00 e as 18:00, sendo que o Governo alerta para que os visitantes prestem atenção aos degraus no local e não utilizem o “braço de selfies” para tirar fotografias. Não é igualmente permitida a entrada de animais de estimação, guarda-chuvas, comidas ou bebidas.

Localizada na Avenida da Praia Grande, a sede do Governo é um espaço constituído por quatro zonas: o Palácio do Protocolo, os dois blocos do Edifício Administrativo e o Edifício dos Serviços de Apoio. Durante os dias 21 e 22, o edifício do Palácio do Protocolo e o jardim serão abertos ao público. Os cidadãos e turistas poderão visitar a Sala Polivalente, a Sala de Lótus, o Salão Nobre no piso superior, as salas Verde, Amarela e Azul, bem como o jardim, acrescenta a nota do Executivo.