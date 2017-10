O esplendor do Lótus no centenário de Jao Tsung-I  

A exposição “Afeição pelo Lótus – Exposição de Pintura e Caligrafia no 100º Aniversário de Jao Tsung-I” vai ser inaugurada na Academia Jao Tsung-I a 12 de Outubro, pelas 15h30. No ano em que se celebra o centenário do nascimento do erudito – e com o apoio e assistência do Museu de Arte de Macau – a Academia Jao Tsung-I, estabelecida para divulgar o trabalho do artista e sinólogo, seleccionou 15 obras de pintura e caligrafia dedicadas à flor de lótus do mestre Jao Tsung-I para integrar a exposição.

“O Professor Jao Tsung-I tem uma relação muito próxima com Macau e tem, desde sempre, promovido com zelo a cultura da cidade, doando generosamente muitas das suas obras de pintura e caligrafia a entidades museológicas do Governo”, escreve o Instituto Cultural, em comunicado.

“Em anos recentes, as obras do Professor Jao Tsung-I que têm a flor de lótus como tema atingiram a sua expressão máxima, passando a ser designadas por académicos como ‘lótus de Jao’ pela virtude do seu charme único”, recorda ainda o IC, na mesma nota.