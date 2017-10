Nadal venceu em Pequim e garantiu 75.o troféu da carreira

Rafael Nadal, líder do ‘ranking’ mundial, conquistou ontem o 75.º troféu da sua carreira, ao vencer o australiano Nick Kyrgios, 19.º do mundo, na final do torneio de Pequim.

Doze anos depois de ter vencido este torneio pela primeira vez, no mesmo campo onde venceu o ouro olímpico em 2008, Nadal bateu um inconstante Kyrgios, por 6-2, 6-1, em uma hora e 33 minutos.

Perante o último tenista que o venceu esta temporada, Nadal somou o sexto troféu do ano, depois de ter vencido em Roland Garros e no Open dos Estados Unidos, provas do ‘Grand Slam’, nos Masters1000 de Madrid e Monte Carlo e no torneio de Barcelona.

Esta vitória permitiu ainda a Nadal desempatar o confronto directo com Kyrgios, que tinha vencido dois dos quatro anteriores encontros com o maiorquino.