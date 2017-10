Médico filipino preso por planear ataques terroristas contra os Estados Unidos

As autoridades das Filipinas anunciaram no sábado que um médico filipino ligado a ataques planeados para os Estados Unidos foi preso no início deste ano por alegado envolvimento em raptos e decapitações atribuídas a grupos associados ao movimento radical Estado Islâmico.

Ricardo Paras, do departamento de justiça filipino, disse no fim-de-semana que o Governo dos Estados Unidos pediu a extradição de Russel Salic para enfrentar acusações de financiamento de terrorismo. O pedido está pendente num tribunal de Manila.

Paras disse que o departamento de justiça vai decidir se deixa Salic enfrentar as acusações nas Filipinas ou se permite que seja levado para os Estados Unidos para responder sobre as alegações de terrorismo em solo norte-americano.

Os procuradores dos Estados Unidos disseram na sexta-feira que Salic estava envolvido num plano frustrado em 2016 para levar a cabo ataques terroristas na cidade de Nova Iorque.