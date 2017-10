Macau acolhe 8.ª Exposição Conjunto do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático

O território vai acolher no próximo ano, em simultâneo com a 23.ª edição da Feira Internacional de Macau, a 8ª Exposição Conjunta dos Membros do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático. O certame vai realizar-se pela primeira vez na RAEM em meados de Outubro do próximo ano, anunciou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) em comunicado.

A Região Administrativa Especial foi escolhida como território anfitrião do certame durante a 30.ª edição do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático, uma iniciativa que decorreu entre quinta-feira e sábado na localidade nipónica de Toyako-chyo, localizada na ilha de Hokkaido. O certame, da competência da Agência de Promoção do Comércio Exterior do Japão, reuniu durante três dias cerca de quatro dezenas de representantes das agências de promoção do comércio externo de outras tantas economias da bacia da Ásia-Pacífico.

Macau esteve representado na iniciativa por vários quadros do IPIM, incluindo Jackson Chang e o director do Departamento de Actividades Promocionais do organismo, Sam Lei.

Os responsáveis pela agência de promoção do investimento da RAEM partilharam a experiência do IPIM na formação e preparação de recursos humanos, nomeadamente no que diz respeito ao sector das convenções e exposições.

A 30ª edição do Fórum para a Promoção do Comércio Asiático teve como tema “O Papel dos Organismos de Promoção Comercial no Comércio Livre – Realização do Comércio Inclusivo” e a discussão deu o mote para uma palestra, ministrada por Jackson Chang, relativa às vantagens do posicionamento de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial e económica entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Sam Lei, por sua vez, fez uma apresentação preliminar da 23.ª edição da Feira Internacional de Macau.

Criado em 1987 por iniciativa da Agência de Promoção do Comércio Exterior do Japão, o Fórum para a Promoção do Comércio Asiático agrupa actualmente 24 agências de promoção do investimento. O IPIM é membro desde 1999 e foi em 2006 a organização anfitriã da 19ª edição da reunião plenária do Fórum.

A primeira edição da Exosição Conjunta dos Membros do Fórum decorreu em Tóquio em 2004 e desde então o certame decorreu em locais como Seul, Chengdu, Kunshan e Taipé.