Licença de maternidade: Residentes pedem igualdade entre sectores público e privado  

Entre as sete alterações prioritárias à Lei das Relações de Trabalho, propostas pelo Executivo, está a adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas aos 56 dias de licença de maternidade. Entre os residentes que ontem participaram na primeira sessão da consulta pública relativa à revisão do diploma, foram vários os que contestaram a medida e dizem não perceber por que não podem as trabalhadoras do sector privado beneficiar dos mesmos 90 dias de licença remunerada atribuídos na função pública.

Sílvia Gonçalves

Na primeira sessão da consulta pública sobre a alteração da Lei das Relações de Trabalho e o estabelecimento do regime de trabalho a tempo parcial, a adição de 14 dias de faltas justificadas não remuneradas aos actuais 56 dias de licença de maternidade figurou entre os temas mais controversos. Entre os intervenientes, vários questionaram por que não podem as trabalhadoras do sector privado usufruir dos mesmos 90 dias de licença concedidos na administração pública. Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), socorreu-se do exemplo dos territórios vizinhos para explicar a inclusão de apenas 14 dias não remunerados, ainda que no interior da China seja permitido às trabalhadoras gozar 98 dias de licença de maternidade. Uma das vozes se levantou a favor de um tratamento uniforme entre os sectores público e privado foi a da ex-deputada Kwan Tsui Hang, que propôs ainda a fixação de cinco dias úteis remunerados de licença de paternidade.

“É que neste momento, no aumento de 14 dias, nós já consideramos as situações dos territórios vizinhos. Sabemos que alguns países dão mais licença de maternidade às trabalhadoras, mas há outras situações de licença de maternidade mais curta que Macau”, referiu ontem Wong Chi Hong em declarações à imprensa, antes do início da sessão.

O director da DSAL justificou ainda a opção dos 14 dias não remunerados com a postura do patronato: “E quando a licença de maternidade é gozada, as remunerações também poderão não ser asseguradas pelo próprio patrão privado. Nesta situação o que nós podemos é adicionar 14 dias, mas não são considerados licença de maternidade directamente, são faltas justificadas não remuneradas. E nós colocamos esta proposta para ouvir a sociedade, também estamos abertos a continuar a ouvir a população”, assegurou.

No espaço aberto à intervenção dos cidadãos, identificados apenas pelos apelidos, a licença de maternidade foi preponderante entre as sete alterações prioritárias propostas pelo Governo: “Sobre a licença de maternidade, na verdade não aumentou. O sector privado também deveria ter 90 dias de licença”, assinalou Lei, trabalhador do sector do jogo, que questionou ainda se nas mesmas alterações ao diploma será considerada a atribuição de um subsídio para os turnos nocturnos dentro do sector.

“SERÁ QUE É ASSIM TÃO DIFÍCIL AUMENTAR PARA OS 90 DIAS?”

“Não há incentivos à natalidade, não temos tempo suficiente para recuperar. A taxa de natalidade é muito reduzida pois o regime não incentiva a engravidar. Os 90 dias seriam mais adequados às necessidades da mãe”, considerou uma cidadã de nome Wang.

Cloee Chao, presidente da Associação Novo Macau para os Direitos dos Trabalhadores do Jogo, foi mais longe e questionou mesmo por que não considera o Executivo estabelecer a igualdade de direitos entre os sectores público e privado: “Sobre a licença de maternidade, apelamos para que seja aumentada para os 90 dias. Na administração pública já têm esse direito, por que não no sector privado? Será que é assim tão difícil aumentar para os 90 dias?”.

A ex-candidata à Assembleia Legislativa referiu-se ainda à sobreposição do dia de descanso semanal com o dia de feriado obrigatório. A proposta do Governo estipula que o dia de descanso sobreposto seja considerado como sendo feriado obrigatório, devendo o empregador determinar o gozo desse descanso no prazo de 30 dias. “Actualmente as empresas têm tendência para adiar os nossos dias de descanso para os feriados obrigatórios. Quando se verificar a sobreposição tem que haver uma compensação”, defendeu Clooe Chao.

Também a ex-deputada Kwan Tsui Hang marcou a sessão com uma intervenção em que defendeu o alargamento de direitos na paternidade e na maternidade: “Quanto à licença de paternidade, acho que deve ser de cinco dias úteis remunerados em vez de deixar uma margem de escolha de três a cinco dias. Se não, vai haver conflitos”, considerou a dirigente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). A proposta do Governo pressupõe alterar os actuais dois dias úteis de faltas justificadas e introduzir uma licença de paternidade remunerada de três a cinco dias úteis.

“Sobre a licença de maternidade, as funcionárias públicas têm 90 dias, enquanto no sector privado são só 56 dias. Todos preferem um tratamento uniforme entre os sectores público e privado”, assinalou ainda a antiga parlamentar.

Na segunda parte da sessão foi abordado o estabelecimento do regime de trabalho a tempo parcial. Entende o Executivo que a definição de um regime de trabalho específico para este tipo de trabalhadores “irá permitir a integração laboral de indivíduos que não têm condições para trabalhar a tempo inteiro” e ainda que as “empresas tenham mais flexibilidade na distribuição dos seus recursos humanos para aumentarem a sua produtividade”. Propõe o Governo que no novo regime seja definido que o número de horas de trabalho não exceda as 72 horas em cada quatro semanas. O contrato de trabalho poderá ser celebrado verbalmente, devendo existir um comprovativo escrito da relação de trabalho existente. Já as compensações por prestação de trabalho extraordinário ou em dias de descanso e de feriado obrigatório são acordadas entre as partes. As licenças por doença e por maternidade são consideradas mas não remuneradas. Nas relações de trabalho a tempo parcial não se aplicam, propõe o Executivo, os regimes de período experimental, férias anuais, aviso prévio, indemnização por resolução de contrato e pagamento obrigatório de contribuições para a segurança social.

Kwan Tsui Hang disse não ver neste regime mecanismos de protecção tendo em vista a reforma. O director da DSAL assinalou a possibilidade de uma contribuição facultativa para a segurança social, ao que a dirigente da FAOM respondeu que “o empregador devia ter a sua responsabilidade e garantir o direito dos trabalhadores”. Uma cidadã de apelido Lo foi mais longe: “Esta proposta é um recuo para a legislação, permite ao empregador ganhar mais vantagens. É um retrocesso para a sociedade”.