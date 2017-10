Leclerc vence em Jerez de La Frontera e conquista título  

Charles Leclerc sagrou-se campeão no âmbito das lides do Campeonato de Formula 2, ao vencer a primeira corrida das duas agendadas para o traçado andaluz de Jerez de la Frontera durante o fim-de-semana. Depois de largar da “pole position”, Charles Leclerc foi conseguindo manter a primeira posição, não obstante o assédio de Oliver Rowland, o seu grande concorrente na luta pelo título.

Leclerc abriu distância desde o início, ajudado também pela disputa que envolveu Luca Ghiotto, Sergio Sette Camara e Alexander Albon, seguidos a curta distância por Oliver Rowland. Quando os pilotos da frente pararam, quem assumiu a liderança foi Nicholas Latifi, que acabaria por ser ultrapassado por Leclerc à 19a volta. Duas voltas depois, Rowland instalou-se no segundo lugar, enquanto que Luca Ghiotto ascendeu à terceira posição, por troca com Antonio Fuoco, companheiro de equipa de Leclerc na Prema Theodore Racing. A equipa, como se sabe, é financiada por Teddy Yip Jr – filho do antigo parceiro de negócios de Stanley Ho, Teddy Yip. A escuderia vai voltar a apresentar-se no Circuito da Guia, patrocinada pela Sociedade de Jogos de Macau.

Na última volta, o drama pairou em Jerez de La Frontera quando os pneus do carro da Charles Leclerc se esgotaram literalmente sob o asfalto. O piloto da Prema teve que reduzir substancialmente o seu ritmo, concretizando o triunfo, mas apenas a 0.230s de Oliver Rowland, que por sua vez teve que se defender de Antonio Fuoco, que fechou o pódio.

“Estou imensamente satisfeito com o título conquistado aqui em Jerez. Não foi uma corrida nada fácil, sobretudo pelos problemas que tivemos nos pneus, que é algo que temos que analisar para o futuro. Queria dedicar esta vitória ao meu falecido pai, que sempre me apoiou, é também graças a ele que conquistei o campeonato”, disse o piloto monegasco, num comunicado da equipa.

Com a vitória na corrida, Leclerc selou definitivamente o título de Fórmula 2, sendo o primeiro piloto a ostentar o ceptro na competição desde que se abandonou a designação GP2.