Guilherme Valente: “[Kazuo Ishiguro] merece amplamente este prémio”  

A Academia Sueca escolheu este ano, como galardoado com a mais importante distinção literária do planeta, o britânico de origem nipónica Kazuo Ishiguro. Guilherme Valente, fundador da Editora Gradiva e editor de Isgiguro em Portugal, afirmou já esperar esta atribuição do Nobel desde que leu “Nocturnos”, a penúltima obra publicada do escritor.

Kazuo Ishiguro, o autor que, nas palavras da Academia Sueca, “em romances de grande força emocional, revelou o abismo sob o sentido ilusório de conexão com o mundo”, alçou-se na semana passada ao Olimpo da literatura, ao ser distinguido com o Prémio Nobel. Em Portugal, a notícia foi recebida com pouca ou nenhuma surpresa por Guilherme Valente, fundador da Editora Gradiva e um dos responsáveis pela publicação das obras de Ishiguro no país. Em declarações ao PONTO FINAL, o editor disse que estava “convencido” que o escritor britânico de origem nipónica iria vencer a mais prestigiada distinção literária, “desde que o prémio Nobel fosse criteriosamente atribuído”: “Quando publicámos o primeiro livro dele [‘Os Despojos do Dia’] sentimos, na Gradiva, que estávamos perante um grande escritor. Depois de eu ter lido recentemente o ‘Nocturnos’ eu fiquei convicto que ele ia ganhar o prémio, quando o prémio voltasse a distinguir a grande literatura”, disse o editor.

A carreira literária de Ishiguro – que se iniciou com a publicação do romance “As Colinas de Nagasáqui”, em 1982 – está marcada pelas temáticas da “memória, tempo e auto-ilusão”, segundo escreve a Academia Sueca. Guilherme Valente acrescenta outro tema recorrente – o da música – que diz ser “muito visível” no “Nocturnos”: “Esse tema, no fundo, é um contraponto entre o que podia ser, entre o que nós às vezes nem sabíamos que podia ser a nossa vida e depois o que ela na verdade é. Isso é percorrido por um certo sentimento de inquietação mas também de apaziguamento. Os personagens de Ishiguro fazem esse exercício mas nunca se arrependem ou nunca deixariam de ser aquilo que foram”, explica.

Memória, tempo e auto-ilusão são, assim, temas fulcrais na obra do autor, natural de Nagasáqui, mas trabalhados e explorados de forma singular em cada um dos seus livros. No seu terceiro romance, “Os Despojos do Dia”, título que lhe mereceu, em 1989, o “Man Booker Prize”, Ishiguro entra no sistema de classes inglês e acompanha o quotidiano, aparentemente pacato, do mordomo Stevens. Em “Nunca me Deixes”, o autor cria um mundo distópico onde clones humanos são fabricados para servirem como meros doadores de órgãos quando nos seus dois primeiros romances – “As Colinas de Nagasáqui” e “Um Artista do Mundo Transitório” – o leitor é transportado até à cidade natal do autor no pós-segunda guerra mundial. Já “O Gigante Enterrado”, o seu último livro, é uma “metáfora fortíssima” que se torna uma “distopia”, considera Guilherme Valente. Nas palavras do editor, “dá impressão que estamos a ler um autor que, de facto, não é ele porque o género que ele explora é completamente diferente”: “Na verdade, ele encontra e exercita soluções narrativas e ficcionais muito diversas, o que torna cada livro dele muito interessante e singular”.

Ao receber a notícia da atribuição do Nobel, primeiro pelo seu agente e depois por jornalistas, Ishiguro reagiu com “total surpresa” e incredulidade, em parte devido “às notícias falsas destes dias”: “Estes são tempos muito estranhos no mundo, parece que perdemos a fé no nosso sistema político, perdemos fé nos nossos líderes, não estamos certos dos nossos valores e eu espero apenas que ao vencer o Nobel possa contribuir com algo que gere boa vontade e paz”, disse o Prémio Nobel em declarações aos jornalistas.

“Parte de mim sente-se como um impostor e parte de mim sente-se mal por ter recebido isto antes de outros autores vivos. Haruki Murakami, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Cormac McCarthy, todos estes imediatamente vêm-me à mente”, disse Ishiguro. Sobre estas declarações, Guilherme Valente considera serem o que “qualquer pessoa decente e com o mínimo de sentido crítico e de respeito pelo outros diria”. No entanto, o editor é peremptório ao afirmar que Kazuo Ishiguro “merece amplamente este prémio”.

Na hora de anunciar o vencedor da mais importante distinção literária, Sara Danius, secretária permanente da Academia Sueca, definiu Kazuo Ishiguro como uma mistura de Jane Austen com Franz Kafka e “um pouco” de Marcel Proust: “Ele é um escritor de uma grande integridade [que] desenvolveu o seu próprio universo estético. Ele não está à procura de redimir o passado, ele explora aquilo que tens que esquecer para sobreviver em primeiro lugar, como indivíduo ou como sociedade”, disse Danius em declarações aos jornalista após o anúncio do prémio.

Questionada sobre se a escolha deste ano seria recebida com menos controvérsia, após no ano passado o Nobel da Literatura ter sido atribuído ao músico e compositor Bob Dylan, Danius disse esperar que a decisão “fizesse o mundo feliz”: “Não me cabe a mim decidir [se é ou não controverso]. Nós escolhemos quem achamos ser um romancista absolutamente brilhante”.