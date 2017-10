Governo vai criar grupo de trabalho para planear desenvolvimento do turismo  

O Executivo vai criar um Grupo Director Interdepartamental para implementar o Plano Director de Desenvolvimento da Indústria do Turismo. A directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, afirmou à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o grupo, liderado pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, pode melhorar o plano director e coordenar e supervisionar o respectivo trabalho departamental.

Helena de Senna Fernandes revelou que a preparação do Grupo Director Interdepartamental está na fase de criação de despacho e que mais de 30 departamentos públicos emitiram pareceres relativos à formulação do Plano Director.

A dirigente acredita que os departamentos que terão especial influência no Plano e no sector do turismo vão ser convidados a integrarem o Grupo Director Interdepartamental.

Na manhã de ontem, um cidadão taiwanês do sexo masculino afogou-se na piscina do hotel Studio City. Maria Helena de Senna Fernandes já se havia pronunciado sobre este tipo de acidentes, esclarecendo que a DST cooperou com Instituto de Desporto e com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais para criar as normas destinadas a diferentes tipos de piscinas.

Senna Fernandes referiu ontem que caso este tipo de acidentes continue a ocorrer de forma frequente, a Direcção dos Serviços de Turismo vai considerar trabalhar em conjunto com mais departamentos para definir outras directrizes, de forma a reforçar o controlo e a segurança nas piscinas.