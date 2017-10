Governo repudia recomendações do relatório do Congresso norte-americano

O documento recomenda, entre outras particularidades, a condução de eleições por sufrágio directo, quer para a Assembleia Legislativa, quer para o Chefe do Executivo. No relatório, a Comissão Executiva do Congresso critica a decisão, tomada pelo Governo, de não deixar entrar no território activistas e jornalistas de Hong Kong.

O Governo repudiou na sexta-feira os conteúdos do último relatório sobre a China do Congresso dos Estados Unidos da América, no qual são exigidas eleições por sufrágio universal na Região Administrativa Especial.

O relatório deste ano da comissão executiva do Congresso recomenda aos seus membros que peçam aos governos chinês e de Macau a definição de “um calendário para a realização de eleições por sufrágio universal” para o chefe do Executivo e para a Assembleia Legislativa, tal como é estabelecido pelo acordo internacional sobre direitos cívicos e políticos e reclamado pelo Conselho da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

A recomendação da comissão é feita depois de o organismo considerar “não terem sido observados quaisquer progressos em Macau” no sentido de um sistema eleitoral por sufrágio universal e equitativo.

O relatório indicou que a revisão da lei eleitoral, em Dezembro de 2016, pela Assembleia Legislativa de Macau permite desqualificar candidatos ou deputados que não sejam leais a Macau. Os críticos da revisão questionaram a necessidade destas alterações e manifestaram a preocupação que a nova legislação ameace o direito a eleições livres e justas.

No documento, a comissão do Congresso norte-americano criticou ainda o facto das autoridades de Macau terem recusado a entrada no território a activistas e políticos pró-democracia de Hong Kong considerados uma “ameaça à estabilidade interna e segurança” da RAEM.

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) repudiou “terminantemente o relatório” e frisou que o território pertence à China e “nenhum país estrangeiro tem o direito de ingerência nos seus assuntos internos”, de acordo com um comunicado: “Desde o regresso de Macau à Pátria, o princípio de ‘Um país, Dois sistemas’ e a Lei Básica têm sido implementados em pleno, no território, e a RAEM desenvolveu-se e registou resultados notórios”, sublinhou o Executivo, considerando que o relatório “tece comentários irresponsáveis”.

Sobre a Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), a comissão norte-americana denunciou a acção dos governos da antiga colónia britânica e da China para desqualificar os candidatos pró-democracia eleitos para o Conselho Legislativo (LegCo), em Setembro do ano passado, que alteraram o juramento durante a tomada de posse.

Em Novembro, a comissão permanente do Congresso Nacional Popular chinês divulgou um parecer sobre a Lei Básica de Hong Kong, de acordo com o qual os juramentos que os deputados prestam ao serem empossados são compromissos legais perante a Repúblic Popular da China e a RAEHK, proibindo ao mesmo tempo a repetição de juramentos considerados inválidos pela Justiça. A decisão permitiu desqualificar seis deputados eleitos.

Por outro lado, a comissão alertou que os jornalistas de Hong Kong manifestaram o receio de uma diminuição da liberdade de imprensa no território, devido a uma crescente autocensura e restrições governamentais aos jornalistas.