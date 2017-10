Criptomoeda retira Pang Nga Koi da reforma

Pang Nga Koi está supostamente de regresso ao activo em negócios que envolvem moedas digitais e as empresas Macau Dragon Group e Wi Holding Company Limited. O antigo líder da seita “14 quilates” preside ainda à Associação de Hongmen e o estatuto ter-lhe-á aberto as portas a uma extensa rede de contactos internacionais, esclarece um antigo agente judicial que esteve ligado às autoridades de Macau e Hong Kong durante os finais dos anos 90.

De acordo com o jornal South China Morning Post, o regresso de “Dente Partido” à actividade e aos negócios já estaria a ser preparado desde que o antigo líder da 14K saiu da prisão, em 2012. Foi nessa altura que Wong Kuok-koi começou também a ganhar interesse na Associação de Hongmen. Os negócios a que a publicação em língua inglesa se refere diz respeito à intenção de angariar 500 mil dólares norte-americanos com a oferta inicial de uma nova criptomoeda, uma operação que envolve o Grupo Macau Dragon e a Wi Holding Company Limited, empresa com sede na Tailândia, que seria responsável pela encriptação da nova designação pecuniária.

O ex-lider da seita “14 quilates” foi libertado em 2012 após cumprir uma pena de 13 anos, aparentando estar bastante diferente do “gangster” detido em 1999. Depois de ser libertado, Wang pediu apenas que o deixassem em paz. O aparente regresso de “Dente Partido”, alcunha pela qual também é conhecido, numa área de negócios de nova geração tem causado alguma preocupação relativamente ao seu status com as autoridades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong.

Fonte judicial que esteve ligada às autoridades de Macau e da antiga colónia britânica durante os finais da década de 90 mostrou-se surpreendida com as alegadas ligações de Pan Nga Koi ao lançamento de uma nova criptomoeda, recordando os tempos em que o antigo líder da seita “14 quilates” era frequentemente impedido de entrar em Hong Kong no “período sensível” que se vivia antes da transferência de soberania de Macau para a China.

“[Pan Nga Koi] estava na lista dos membros das tríades impedidos de entrar, claro. Foram medidas implementadas com as autoridades de Macau, que também impediam a entrada de pessoas de Hong Kong que procuravam ganhar controlo das salas VIP dos casinos”, referiu a fonte, citada pelo South China Morning Post. “Não sei se essas medidas de recusa de entrada em Macau e Hong Kong ainda se mantêm, mas ficaria surpreendido se as autoridades de Hong Kong não quisessem investigar mais a fundo a ligação do antigo “gangster” ao lançamento de uma nova criptomoeda”, acrescentou.

Após a sua libertação, Pan Nga Koi ganhou também um interesse particular pela Associação de Hongmen, grupo do qual é actualmente presidente. A associação recebeu entretanto reconhecimento oficial da parte do Governo de Macau.

Alguns relatórios têm feito comparações entre a associação, cujas raízes se estendem ao longo da história chinesa e a Maçonaria: “Apesar de Pan Nga Koi ter integrado a organização por causa do seu interesse na história da Associação, ele poderá muito bem utilizar os diversos contactos das ramificações da Associação em vários pontos do planeta. Estes contactos beneficiam a sua rede de negócios”, alertou a mesma fonte, que não quis ser identificada.