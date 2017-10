Cópias de processos clínicos serão gratuitas para pacientes com dificuldades financeiras

O processo de emissão de ficheiros clínicos fixa os limites máximos das importâncias a cobrar para emissão de cópia, sendo as cópias consideradas documentos com “dados sensíveis” que necessitam de ser acompanhados por “técnicos especiais”. Caso a cobrança seja demasiado baixa ou os processos clínicos sejam gratuitos, poderá existir a possibilidade de “ocorrerem abusos e consequente desperdício de papel e recursos”. Uma tal realidade obriga à cobrança de um determinado valor para suprir os custos associados, referem os Serviços de Saúde em comunicado. Porém, os utentes com dificuldades financeiras podem agora, através de um mecanismo de dispensa de taxas criado pelo Governo, passar a pedir a isenção da perícia do erro médico ou das cópias dos processos clínicos, acrescenta o organismo.

