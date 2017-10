Concursos estimulam jovens com projectos no campo da electrotecnia

Estão abertas as inscrições para a Actividade de Ciência e Arte para estudantes do ensino básico tendo como objectivo a construção de um objecto bidimensional ou tridimensional, recorrendo a diferentes componentes electrónicos e ferramentas. A iniciativa é organizada conjuntamente pela Sociedade de Engenharia Biomédica de Macau e pelo Museu das Comunicações, sendo que as inscrições permanecem abertas até 15 de Novembro. Para os alunos do ensino secundário estão também abertas as inscrições – individuais ou em grupo – para um concurso de construção de um dispositivo electrónico, no âmbito de uma iniciativa intitulada “Caça ao Tesouro”. A medida conta com o apoio do Instituto dos Engenheiros Electrotécnicos e Electrónicos de Macau e as inscrições estão abertas até 14 de Dezembro.

