Concurso público para elaboração de plano director atraiu cinco empresas

A primeira fase do concurso por pré-qualificação para a “Elaboração do Plano Director de Macau” atraiu o interesse de cinco empresas, tendo a proposta conjunta apresentada pela City Planning & Engineering Consultants Ltd, pela China Academy of Urban Planning & Design e Consulasia – Consultores de Engenharia e Gestão Limitada ganho a corrida, sendo que a empreitada tem uma duração de 450 dias.

De acordo com as notícias avançadas pelo jornal Cheng Pou, a City Planning & Engineering Consultants Ltd, a China Academy of Urban Planning & Design (entidade presidida pelo deputado José Chui Sai Peng) e a Consulasia – Consultores de Engenharia e Gestão Limitada, terão em mãos vários projectos do Governo, incluindo construção de habitação pública, Metro Ligeiro e vias para transporte rodoviário.

Entre as outras propostas apresentadas ao Executivo encontrava-se também uma proposta da Kit & Partners Consulting Engineering Limited, cujo presidente é o deputado nomeado Wu Chou Kit.