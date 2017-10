Complicações psiquiátricas: Jovens representam mais de 50 por cento dos novos casos  

As estatísticas mostram que os pacientes psiquiátricos têm vindo a aumentar anualmente de forma estável, ainda que a tendência é para que sejam mais novos, afirmou o director da Richmond Fellowship de Macau, Sou Keng Iong.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o organismo trabalha actualmente com mais de 530 pacientes, dos quais 55 por cento dos casos são indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 25 anos.

Sou Keng Iong considera que o crescimento do número de pacientes jovens nas valências de psiquiatria ao longo dos três últimos anos se deve ao facto de mais pessoas consultarem médicos por existir também uma maior consciência relativamente a problemas do foro psiquiátrico.

O dirigente referiu que a população jovem é propensa a este tipo de problemas devido a uma menor capacidade para aguentar a pressão e sugeriu que os pais facultem aos filhos uma maior autonomia.

A Richmond Fellowship de Macau inaugurou uma exposição no Centro de Ciência de Macau com mais de uma centena de obras de arte criadas por 26 pessoas que recuperaram de doenças mentais. A mostra permanece aberta ao público até ao dia 17 deste mês e durante este período serão promovidos workshops de criação artística.