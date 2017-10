Companhia de Bailado de Monte Carlo apresenta “Le Songe” em Novembro  

Apresentada pela primeira em 2005, no Fórum Grimaldi do Mónaco, a Companhia de Bailado de Monte Carlo traz agora até Macau a sua adaptação de “Sonho de Uma Noite de Verão”. O bailado “Le Songe” sobe ao palco do Centro Cultural de Macau a 3 e 4 de Novembro. Em paralelo, serão também organizados um workshop e uma tertúlia.

É uma adaptação de “Sonho de Uma Noite de Verão”, de Shakespeare, que a Companhia de Bailado de Monte Carlo vai trazer a Macau no próximo mês. O bailado “Le Songe” (O Sonho), do coreógrafo francês Jean-Christophe Maillot, sobre ao palco do Grande Auditório de Macau nos dias 3 e 4 de Novembro. Para além das duas sessões do espectáculo, o Centro Cultural de Macau tem ainda agendado um workshop de dança com bailarinos da companhia e uma tertúlia pré-espectáculo no dia da estreia.

“Levando o público a ‘surfar’ uma onda de loucos desejos, esta comédia onírica mescla o poder imaginário de três mundos que reflectem os níveis de maturidade na carreira de um bailarino. Estridente, sagaz e acrobática, a coreografia começa por ilustrar o mundo dos jovens atenienses, representado por ritmos intensos e vibrantes. À narrativa segue-se uma espécie desconcertante de abstracção e erotismo entre as fadas, enquanto o terceiro e último mundo nos introduz a um universo de coloridos e excêntricos artesãos”, pode ler-se na apresentação do espectáculo.

Para cada um dos três mundos de “Le Songe” – dos atenienses, das fadas e dos artesãos – foi escolhido um compositor. Assim, temos a “clareza e elegância” de Mendelssohn, a “paixão sensual” de Daniel Teruggi e o “escape humorístico” de Bertrand Maillot.

O workshop de dança terá também duas sessões, a 1 e 2 de Novembro, e será orientado por bailarinos da Companhia de Bailado de Monte Carlo que vão “revelar alguns dos segredos da companhia e técnicas básicas do ballet moderno, oferecendo aos participantes uma oportunidade de descobrir e executar os movimentos que depois poderão observar em palco”. Este é destinado a maiores de 16 anos com, pelo menos, três anos de experiência de dança. Cada sessão tem a duração de duas horas e carece de inscrição prévia e pagamento de uma taxa.

Já a tertúlia pré-espectáculo tem lugar no Centro Cultural de Macau, no dia 3 de Novembro, pelas 19h, e tem como oradora Stella Lau, professora da Academia de Artes Performativas de Hong Kong. Lau irá fazer uma introdução à coreografia de “Le Songe”, contudo, a tertúlia será orientada para a Companhia de Bailado de Monte Carlo e o seu director artístico, Jean-Christophe Maillot. A entrada é livre mas o Centro Cultural de Macau recomenda que os interessados se inscrevam com antecedência.

A Companhia de Bailado de Monte Carlo foi fundada em 1985 e desde 1993 que tem como director artístico Jean-Christophe Maillot. Numa entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, ao falar da decisão da Princesa Carolina de o convidar para liderar a companhia, Maillot disse querer “mostrar ao mundo que esta companhia não era o brinquedo de um princesa”: “Eu queria uma companhia que tivesse a sua própria identidade. E eu queria que o Mónaco, tão pequeno e específico, tivesse a experiência de todas as possibilidades de dança”, sublinha.