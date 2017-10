Comissão do Grande Prémio organizou cursos de formação na área do socorro e salvamento  

A 64.a edição do Grande Prémio de Macau está ainda a mais de um mês de distância, mas a maior prova regular do calendário desportivo do território já mexe. A Comissão Organizadora do Grande Prémio organizou durante os dois últimos dias uma curso de formação destinado aos elementos envolvidos nas estratégias de socorro e salvamento. A formação, que contou com a chancela da Federação Internacional do Automóvel, foi ministrada por Jean Jacques Isserman, consultor de desencarceramento da FIA e ainda por Jacques Tropenant, médico delegado da Federação Internacional do Automóvel.

A iniciativa mobilizou mais de oito dezenas de médicos, enfermeiras e bombeiros, que obtiveram a respectiva certificação por parte da FIA.

A Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau começou em 2007 a organizar cursos de formação em áreas como a segurança ou a resposta a desastres. Numa década, as iniciativas mobilizaram mais de meio milhar de voluntários. As acções de formação foram ministradas, como habitualmente, no edifício do Grande Prémio de Macau.