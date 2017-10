A Casa Cultural de Chá de Macau estará encerrada a partir de hoje devido a obras de restauro, reabrindo ao público no dia 19 de Outubro, refere um comunicado do Instituto Cultural (IC). Situada no Jardim Lou Lim Ioc, na Avenida do Conselheiro Ferreira de Almeida, a Casa Cultural da Chá abre diariamente das 09:00 às 19:00, encerrando à segunda-feira.

